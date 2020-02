Worüber Bern an der diesjährigen Fasnacht lacht

Wenn s um d Crypto AG geit:

Nüüt gseh, nüüt ghört, nüüt gwüsst, nüüt gseit.

«Du Aff!» gilt als Beleidigung,

Drei Affe als Verteidigung.

Pfannehouer

Dank Gsichtserkennig ufem Händy

Gits Überwachig ohni Ändi.

So erkennt jetz d Polizei

O die, wo ds Gsicht verlore hei.

Für das ir Zuekunft sicher fahrsch,

Entriglisch ds Händy mit em Arsch.

Die Hinderletschte

Brexit, Megsit, huiuiui, im Kingdom tuets rumore.

Di zwöi hei d Schnoutze voll, das sorgt für Furore wine Moore.

Jetz het di Megan bim FC Basel agfragt

Äs sig drum so vowäge

Si heig Gwunder,

s’nähmse Wunder

wie Me ohni Titel so chönn läbe?

Die drei Musketiere

Es Valser trinksch im Bündnerland, Passugger chasch o ha,

Es Henniez im Waadtland, es Eptinger im Jura.

O ds Bärnbiet bietet itz es Wasser ganz im eigne Stil,

Da suffe mr itz Chlorothalonil.

Die irren Maiden

Äs bitzli grüen – Nei! Ganz wit äne!

Die chasch nid wähle, s’isch di Linggschti doch, vo däne!

D’Konkordanz isch’s doch, wo Rächts druf pochet!

We’s aber zum Nachteil isch, wärde Zoubersüppli gchochet!

Gas-Latärne

Unter Varia heisst’s de mau,

Dr Kanton im Plus dank Sozialabbau.

Het’s aber es Defizitli i dr Stadt,

De drucke sie es Extrablatt.

Hobelspän

D’Amis impeache vergäblech, di Arme, Ihre Häuptling «Guldigi Locke».

Si müpfe u stüpfe ne – fasch zum Erbarme –Doch dä Häuptling blibt chalt lächlend hocke!

Ir Schwyz, das isch ds Ähnleche dranne, louft’s bir Wahl so, vom Bundesrat:

Di Grüene tüe zwar scho d Armbruscht spanne U wäre zum Abschuss parat:

Doch… uf dr Zouberformle, da blibe si sitze,

S’het nid glängt zum spränge – höchschtens zum Rytze!

LaengoBarden

Sie blinkt rot u grüen u wird grad demontiert

D’Sänklochdechle verschweisst u d’Schtrass planiert!

Wo süsch Verbot, isch plötzlech aues offe!

D’Schtadtregierig isch doch völlig Swiss-E-Prix-bsoffe!

Muetig u im Detail tuet d’Regierig demonschtriere

Wie me Rot-Grüen-Mitti chönnti demontiere!

Gas-Latärne

I ha eine über ds Näscht abgschrisse,

Ä riise Hütte, i bi stolz.

Nächscht Jahr zügleni iche

Im Kandertal Mitholz.

Die drei Musketiere

Die Schnitzelbänke sind am Donnerstagabend, 27.2., in diversen Altstadtlokalen als Teil der Schnitzelbank-Soirée sowie am Samstag, 29.2., ab 11.30 Uhr am Zähringerbrunnen in der Kramgasse zu hören.