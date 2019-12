Auch Wohlener wollen mehr günstige Wohnungen

Genossenschaftswohnungen liegen im Trend. Vor allem in Städten – da sind die Mieten in den letzten Jahren besonders stark angestiegen. Langsam breitet sich das Modell aber auch auf Agglomerationsgemeinden aus. Am Dienstag etwa haben die Wohlener an der Gemeindeversammlung eine Gesetzesänderung angenommen, um gemeinnützigen Wohnraum zu fördern. Die Gesetzesänderung war ein Gegenvorschlag zu einer Initiative der SP plus Wohlen und der Kleinpartei Integrale Politik. Im Unterschied zum Gegenvorschlag sah die Initiative auch bei Aufzonungen einen Pflichtanteil an gemeinnützigen Wohnungen vor. Die Initiative wurde aber abgelehnt.