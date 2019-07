Wohl Abstimmung über Transitplatz für Fahrende

Nötig für das Zustandekommen des Referendums sind 10'000 gültige Unterschriften. «Es sieht sehr gut aus», sagte Co-Präsident Adrian Spahr am Mittwoch auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Nach Ablauf der Referendumsfrist am Mittwoch bleibt für die Abgabe der beglaubigten Unterschriften Zeit bis am 2. August. Das Referendum richtet sich gegen den geplanten Transitplatz für ausländische Fahrende an der Autobahn A1 in Wileroltigen. Der Grosse Rat hatte dafür im Frühling einen Kredit von 3,3 Millionen Franken genehmigt.