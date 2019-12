Wohin steuert Berns Innenstadt?

Die Liste der Läden, die in den letzten Jahren in Bern dichtgemacht haben, ist lang: Fueter, Dick, OVS, Companys, Yendi, Vögele und viele mehr. Auch wenn die Gründe für das Aus unterschiedlich sind, steht fest: Die wachsende Internetkonkurrenz setzt dem stationären Handel zu. Für Mode geben Schweizerinnen und Schweizer bereits rund jeden fünften Franken im Internet aus. Bei Elektronikartikeln sind die Onlinehändler noch stärker: Rund jeder dritte Umsatzfranken geht an einen Webshop.