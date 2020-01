Wo die Stadt Bern sparen könnte

Am Montag schlug der städtische Finanzdirektor Michael Aebersold (SP) Alarm. Die Stadt Bern hat 2019 rund 30 Millionen Franken weniger eingenommen als im Budget vorgesehen – und auch im laufenden Jahr dürften die Einnahmen unter den Erwartungen liegen (lesen Sie hier, wie die Stadt in finanzielle Schräglage gekommen ist). Vor dem Hintergrund drohender Millionendefizite will Aebersold nun einen zweistelligen Millionenbetrag sparen. Die einzelnen Direktionen hat er damit beauftragt, in ihrem Aufgabenbereich nach entsprechendem Potenzial zu suchen.