Am Münster ist nicht mehr vieles echt

Im 15. Jahrhundert schwoll Berns Selbstvertrauen mächtig an. Die gestiegene Bedeutung wollte der aufstrebende Stadtstaat auch nach aussen sichtbar machen. Zwischen 1406 und 1417 wurde das Rathaus als neues politisches Zentrum erbaut. Kaum beendet, nahm Bern am 11. März 1421 mit der Grundsteinlegung ein noch grösseres Projekt in Angriff: das Berner Münster.