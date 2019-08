Wird die BKW aufgespalten?

Die SVP-Grossräte Raphael Lanz und Markus Aebi haben in einer Motion den Regierungsrat aufgefordert, die Spaltung der BKW prüfen zu lassen. Der Regierungsrat ist bereit, einen Bericht über die möglichen Folgen einer Aufteilung in Auftrag zu geben. In dem Bericht sollen «die wirtschaftlichen, politischen, rechtlichen und finanziellen Folgen einer Aufspaltung sowie die rechtlichen Möglichkeiten der Umsetzung» aufgezeigt werden, heisst es in der am Montag publizierten Antwort der Regierung. Den Motionären schwebt eine Aufspaltung in zwei Teile vor. Infrastruktur, Stromproduktion und Stromhandel sollen staatlich beherrscht bleiben. Das Dienstleistungsgeschäft hingegen könnte privatisiert werden.