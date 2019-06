Wirbel um Fahrende in Nidau

Fino Winter ist entsetzt. Der Präsident der Sinti Schweiz hat sich vor gut einer Woche auf dem ehemaligen Expo-Gelände in Nidau niedergelassen. Am Dienstagmorgen der Schock: «Auf einmal stand die Polizei da – und erteilte eine Busse von 800 Franken», sagt Winter. Bis zu 60 Polizisten hätten Fingerabdrücke abgenommen und die Personalien von rund 80 Fahrenden überprüft. «Wir wurden behandelt wie Schwerverbrecher», sagt May Bittel, der ebenfalls seit Anfang Monat auf dem Platz haust.