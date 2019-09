Herr Jocham, die Insel-Gruppe hält an allen Spitalstandorten fest. Ist dies wirklich ein unternehmerisch vernünftiger Entscheid, oder geben Sie dem regionalpolitischen Druck nach?

Das ist ein unternehmerisch nachhaltiger Entscheid. Wir sind zur Einsicht gelangt, dass wir uns mit einer weiteren Spezialisierung pro Standort und einer grösseren standortübergreifenden Zusammenarbeit am besten an die aktuellen Veränderungen anpassen können. Diese bestehen vor allem in der Zunahme ambulanter Angebote.