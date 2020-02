«Wir brechen Regeln der altmodischen Luxushotellerie»

Das Gespräch findet nicht im Direktorenbüro statt, sondern in der Schweizerhof-Lobby. Hier checken Gäste aus, externe Besucher trinken Tee, essen, sichten Akten oder diskutieren. Maximilian von Reden, Direktor seit August 2019, will den «Puls des Hauses spüren», Gäste und Team sehen. Die Mitarbeitenden erwarteten dies, fügt der General Manager oder GM, wie Direktoren im Tourismus-Vokabular heissen. an.