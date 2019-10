Willkommen in der Stadt, liebes Zollikofen

Die Einsicht in Sinn und Zweck von Zwischennutzungen ist aber noch nicht bei allen Grundeigentümern angekommen. Zollikofen ist da in bester Gesellschaft, wenn man etwa an die Eidgenossenschaft denkt, die vor bald drei Jahren eine Liegenschaft an der Effingerstrasse in Bern leer stehen liess und damit eine äusserst militante Besetzung provoziert hat. Dank der Aktivitäten der Koordinationsstelle Zwischennutzung sind polizeiliche Räumungen in der Stadt Bern aber zum Ausnahmefall geworden. Dies hat zur Folge, dass die Besetzerszene vermehrt in die Agglomeration ausweicht wie etwa nach Zollikofen oder Ostermundigen, wo ein Gebäude beim Bahnhof seit vier Jahren besetzt ist. Urbane Phänomene machen eben nicht vor Gemeindegrenzen halt.

In diesem Sinne kann man die Be­hörden von Zollikofen im Grossraum Bern willkommen heissen. Mag sein, dass Sicherheitsgründe gegen eine Zwischennutzung des Betagtenheims gesprochen haben, wie Gemeinde­präsident Daniel Bichsel argumentiert. Aber grundsätzlich braucht es in urbanen Räumen auch urbane Lösungen für leer stehenden Wohnraum, und dazu gehören eben auch Zwischennutzungen oder das sogenannte Zürcher Modell. Dieses besagt, dass Liegenschaften nur bei Vorliegen einer rechtskräftigen Abbruch- und Bau­bewilligung geräumt werden sollten. Und das ist in Zollikofen nicht der Fall.

