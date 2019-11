Und damit nähern wir uns bereits seiner Frage. Wie er uns schildert, entstehen durch seine Basteleien Sägemehl- und Papierrückstände, die er sogleich beseitigen will. Doch er kann die Lautstärke seines Staubsaugers nicht mit den Gepflogenheiten der Nachtruhe in Einklang bringen. Deshalb will Herr Canonica wissen: Wieso sind Staubsauger so laut?

Weil unsere Gedanken weit aufgeräumter sind, als es Herrn Canonicas Hobbykeller ist, kennen wir die Antwort. Der Weg zu dieser führt uns zunächst in ein Dilemma. Denn wie alle Menschen nimmt Herr Canonica Staubsauger­geräusche als etwas Unangenehmes wahr. Das liegt daran, dass der menschliche Körper aus Gründen des Überlebenstriebs auf Dinge, die im Schaden zufügen, abwehrend reagiert. Und Lärm gehört durchaus zu diesen Dingen, wie uns das Bundesamt für Gesundheit bestätigt. So erhöht er das Risiko auf Herz-Kreislauf-Krankheiten. Wer also regelmässig staubsaugt, fördert die Chancen auf einen Herzinfarkt.

Der Verzicht auf das Staub­saugen ist jedoch nicht minder gefährlich. Denn wird es unterlassen, sinkt der Hygiene­standard und es werden Gäste angelockt, die sich im Dreck wohl fühlen. So zum Beispiel Ratten. Wie wir aus dem Mittelalter gelernt haben, liegt die Stärke dieser Tiere in der Übertragung von Seuchen. Mit diesem Wissen lässt sich also zusammenfassen: Wenn Herr Canonica staubsaugt, handelt er sich womöglich einen Herzinfarkt ein. Wenn er es nicht tut, bricht in seinem Hobby­keller allenfalls die Pest aus.

Nun ist es so, dass die Pest im Gegensatz zu einem Herz­infarkt hochansteckend ist. Deshalb bildet Staubsaugen einen wesentlichen Beitrag im Kampf gegen den Schwarzen Tod. Daher sind laute Saug­geräusche als wichtiges Merkmal einer von fatalen In­fektionskrankheiten gesäuberten Umgebung zu verstehen.

