Wieder mehr Kontrollstellen für Pilze

Wieder mehr Kontrollen

Nun kehrt die Pilzkontrolle in die Berner Innenstadt zurück, wie Marc Heeb, Leiter des Berner Polizeiinspektorates, sagt. Von August bis Oktober können Pilzfreunde an drei Abenden in der Woche ihre Funde an der Predigergasse überprüfen lassen. Dass es in der Innenstadt keine Kontrollen mehr gegeben habe, hänge nicht in erster Linie mit dem eher geringen finanziellen Aufwand zusammen, so Heeb. Vielmehr sei es schwierig, entsprechend ausgebildete Personen zu finden. «Für diese Saison sind wir gut aufgestellt, für die nächste könnte es aber bereits wieder schwierig werden.»

Um die Kontrolleure und Kontrolleurinnen zu finden, arbeitet die Stadt mit diversen Pilzvereinen zusammen, unter anderen dem «Verein für Pilzkunde Bern» und den Pilzvereinen Bümpliz, Ostermundigen und Zollikofen. Ursprünglich hatte die Stadt gar angestrebt, den Vereinen ein Mandat zur Pilzkontrolle anzubieten– was aber mangels den verfügbaren Personen mit der anspruchsvollen Ausbildung scheiterte.

Obwohl immer wieder Gemeinden ihr Angebot zur Pilzkontrolle – kürzlich etwa Belp oder Münsingen – einstellen, sei man in der Schweiz mit der Pilzkontrolle grundsätzlich «komfortabel» aufgestellt, sagt Erich Herzig, Präsident des Vereins für Pilzkunde Bern. Die Kontrolle war lange im Lebensmittelgesetz verankert, die «Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane» arbeitete mit Geld des Bundesamtes für Gesundheit. Das Gesetz wurde mittlerweile geändert, die Strukturen seien aber weitgehend bestehen geblieben. Nicht nur gebe es eine landesweit mehr oder weniger einheitliche Ausbildung, auch sähen sich viele Gemeinden weiterhin in der Pflicht, ihren Bürgern eine Kontrolle anzubieten – zumal hier mit einem relativ kleinen finanziellen Aufwand ein wichtiger Dienst geleistet werden könne, so Herzig.

Organisatorische Hürden

Um den Personalmangel in der Pilzkontrolle langfristig anzugehen, möchte Heeb einen Pool an Kontrolleuren schaffen, welche in verschiedenen Gemeinden arbeiten könnten. Eine solche überregionale Pilzkontrolle wäre auch im Sinne des Stadtrates, welcher 2018 einen entsprechenden Vorstoss überwiesen hatte.