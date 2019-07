Wieder 85 Millionen Franken weniger für Bern

Beatrice Simon sagt, der Blick auf den Gesamtbetrag sei nicht fair. Wenn man die Fläche des Kantons Bern über ein anderes Gebiet der Schweiz lege, komme etwa der gleiche Wert zusammen. Aussagekräftiger sei die Betrachtung der Pro-Kopf-Beträge: «Alles andere ist nicht redlich.»

Mit 1,101 Milliarden Franken ist der Kanton Bern tatsächlich einsame Spitze. Am nächsten kommt ihm das Wallis mit 759000 Franken. Betrachtet man aber die Pro-Kopf-Beträge, steht der Kanton Bern mit 1078 Franken nur noch an neuntletzter Stelle. Im Kanton Wallis ist dieser Wert mit 2221 Franken mehr als doppelt so hoch.

Auch der Bund zahlt mit

Insgesamt sind die Ausgleichszahlungen gegenüber dem Vorjahr um 61 Millionen Franken auf knapp 5,3 Milliarden Franken gestiegen. Der Ressourcenausgleich ist der Hauptfaktor des Finanzausgleichs. Hier werden 4,3 Milliarden Franken umverteilt. Diese Summe wird zu 60 Prozent durch den Bund und zu 40 Prozent durch die starken Kantone finanziert (Index über 100).

Rund eine Milliarde Franken wird aufgrund anderer Faktoren umverteilt: Dabei geht es etwa um Zentrumslasten oder um topografische Nachteile.