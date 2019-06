Wie wild ist der Wolf wirklich?

In Schangnau geht ein Gespenst namens M76 um. Der aus dem Bündnerland stammende Wolf lebt in den Wäldern des Emmentals und sorgt in der Gemeinde für zunehmendes Grauen: Im vergangenen Jahr hat er mehrere Nutztiere gerissen; er soll selbst bei Tageslicht in der Nähe von Wohngebieten gesichtet worden sein. Eltern fürchten sich um ihre Kinder, die einen Waldweg zur Schule nehmen müssen.