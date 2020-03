Wie viel ist einer Verkäuferin zuzumuten? 

Frau Zürcher, kaufen Sie auch ab und zu am Bahnhof oder an der Tanke was ein, wenn die anderen Läden zu sind?

Das mache ich aus Prinzip nicht. Allerdings habe ich einmal zu Beginn einer Reise am Bahnhof noch eine Zahnbürste gekauft.

Warum sind Sie gegen längere Ladenöffnungszeiten?

Die Verkäuferinnen leiden darunter. Der Luxus der Kundinnen wird von den Angestellten im Detailhandel bezahlt. Hier arbeiten viele Frauen, darunter Alleinerziehende. Ihr Familienleben leidet massiv unter längeren Öffnungszeiten.