Wie Mühleberg die Menschen prägte

Kühni sieht den AKW-Rückbau nun grundsätzlich auf gutem Weg. Die BKW hat ihn, wie andere Kritiker, zur Feier anlässlich der Abschaltung am 20. Dezember eingeladen. Kühni will die Einladung annehmen. «Die BKW insgesamt war nie mein Feindbild, es ging mir immer nur um das AKW.»

Von Simon Thönen

Der erste AKW-Direktor kämpft für die nukleare Renaissance

Hans Rudolf Lutz. (Foto: Samuel Schalch)

Er bedaure die Abschaltung von Mühleberg, sagt Hans Rudolf Lutz, 86, der erste Direktor des Werks. Der anstehende Rückbau hat für ihn, anders als für die BKW, «nichts Pionierhaftes, das wurde weltweit schon etliche Male durchgeführt». Ohnehin spricht Lutz lieber von Abbruch, «das ist klarer».

«Wir waren die echten Pioniere», sagt er, «damals gab es ja weltweit nur wenig Betriebserfahrung.» Und anfänglich existierten in Mühleberg auch viele der Sicherheitssysteme noch nicht, auf welche die BKW sich später berufen sollte, als sich 2011 in den baugleichen Reaktoren in Fukushima die Kernschmelze ereignete. Das Notstandssystem Susan etwa, das erst 1989 nach 17 Betriebsjahren installiert war. Es habe in den ersten Betriebsjahren «allerhand Sachen gegeben», sagt Lutz. So etwa Probleme mit den Pumpen und Schnellabschaltungen, «aber nichts Ernsthaftes». Auch nicht beim Brand im Testbetrieb am 28. Juli 1971, der sich ereignete, als die BKW das Werk noch nicht übernommen hatte.

«Wir waren die echten Pioniere. Damals gab es ja kaum Betriebserfahrung.»Hans Rudolf Lutz, erster Direktor des AKW Mühleberg von 1972 bis 1979

«Ausstieg ist Unsinn»

«Der Reaktor schaltete planmässig ab», sagt Lutz. Er räumt ein, «dass es einen unangenehmen Moment gab, als das Feuer sich entlang der Kabel Richtung Reaktor bewegte». Die Werksfeuerwehr konnte es rechtzeitig stoppen. Die Berufsfeuerwehr hatte aus Angst vor Strahlung nicht innerhalb der Anlage gelöscht.

Natürlich habe man in der Nuklearbranche mit der Erfahrung und aus Unfällen dazugelernt, sagt Lutz. «Das ist überall so, in der chemischen Industrie, der Luftfahrt oder im Autoverkehr.» Er selber engagierte sich schon 1972 für Sicherheitsgurten und Tempolimiten, damit die Zahl der Verkehrstoten abnehme.

Dass das Schweizervolk wegen Fukushima 2017 ein Verbot neuer AKW beschlossen hat, ist für Lutz schlicht «ein Jahrhundert-Unsinn», gegen den er mit dem von ihm gegründeten Verein Kettenreaktion vergeblich ankämpfte. (Lesen Sie hier: «Ein halbes Jahrhundert Atomdebatte – die Mühleberg-Chronologie».) Lutz glaubt weiterhin unbeirrt an die Renaissance der Atomenergie, «gerade weil sie viel Strom ohne CO 2 liefert». Er verweist darauf, dass das EU-Parlament dies eben erst explizit in einer Resolution zur Klimapolitik festgehalten hat. Grosse Hoffnungen setzt er auch auf einen neuen Typ kleiner Reaktoren in den USA, der auch dann gekühlt werden könne, wenn der Strom im Werk ausfällt.

Lutz verkörpert das Auf und Ab der Atomkraft in seiner Berufskarriere. 1986 wurde er Direktor des geplanten AKW in Kaiseraugst. Wenige Tage vor einer lange geplanten Pressekonferenz der Promotoren begann am 26. April der Unfall in Tschernobyl. «Die Journalisten interessierten sich nur noch für Tschernobyl, über Kaiseraugst wollte keiner mehr etwas wissen», erinnert er sich. Das Projekt wurde 1988 von der Politik offiziell und gegen Entschädigung beerdigt.

