Wie meistern Sie die Krise?

Egal, wie die Antworten lauten: Den «Bund» interessiert, wie die Bernerinnen und Berner den Ausnahmezustand überbrücken. Als Lokalzeitung sehen wir es als unsere Aufgabe, die Lebensrealitäten der Bernerinnen und Berner abzubilden. In Zeiten von geschlossenen Beizen und Homeoffice findet dieser vor allem hinter verschlossenen Türen statt. Ihre Erfahrungen aber können anderen Mut machen, die Einsamkeit verringern und die Möglichkeit geben, Gemeinsamkeiten zu erkennen. Denn auch wenn wir uns gerade ein wenig abschotten müssen: Letztlich gilt es, die Krise zusammen zu meistern.

Die Redaktion sucht deshalb mehrere Personen und Familien, die unseren Leserinnen und Lesern in den nächsten Wochen regelmässig erzählen, was sie und ihre Familie in diesen Tagen gerade beschäftigt. Sind Sie bereit, uns Einblicke in Ihren neuen Alltag zu gewähren? Dann melden Sie sich doch bei der Redaktion, natürlich unverbindlich: bern@derbund.ch

Wir freuen uns, von Ihnen zu hören.

Herzlich, die «Bund»-Redaktion