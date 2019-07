Wie läuft das eigentlich mit dem Formular?

Nun, Herr L., wir sind versucht, Ihre Frage mit den Worten des dynamischen Referenten zu beantworten, der uns kürzlich einen Morgen lang durch das Weiterbildungsmodul «Die Chancen der Digitalisierung packen» geführt hat. Darauf angesprochen, dass durch die Verlagerung von Inhalten ins Internet insbesondere ältere Menschen ausgeschlossen würden, antwortete er, dass schon jetzt viele nicht teilhaben könnten, weil sie «all diese Formulare und Gesuche in Behördendeutsch schlicht und einfach nicht verstehen». Er fügte an, dass jeder und jede – «und ich meine wirklich: jeder und jede» – jemanden kenne, der in solchen Fällen aushelfe: «der Nachbar, die Tochter, der Neffe, die Treuhänderin oder vielleicht sogar der Gärtner». Dass es Menschen, die weder Internetzugang noch Computer oder Smartphone haben, auch an sozialen Kontakten fehlen könnte, war für den dynamischen Referenten kein Thema.

Für uns schon. Wir empfehlen diesen Leuten, sich vertrauensvoll an Serafe zu wenden. Die Firma schreibt auf ihrer Website nämlich: «Wir sind für Sie da.» Neben einer Telefonnummer ist eine Postadresse angegeben. Um diese herauszufinden, ist ohne Internet einzig ein Anruf bei der Auskunft nötig. (Anm.: Dank des letztjährigen Sommerhits wissen wir, dass da nur noch drei Personen arbeiten, die sich um Anfragen kümmern.) Wer kein Telefon hat, kann den Anruf in einer der letzten Telefonkabinen tätigen. Nach mehrmaligem Weiterleiten wird das Formular per Briefpost zugestellt und kann zu Hause ausgefüllt und retourniert werden. Ist doch voll bubi, oder Herr L.?

