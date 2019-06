Widerstand gegen Autobahnpläne

«Verkehr ist wie Wasser», sagte Jürg Röthlisberger, Direktor des Bundesamtes für Strassen (Astra), jüngst in einem Interview. Auf dem Flyer des Vereins Spurwechsel türmt sich dieses «Wasser» als gigantische Meereswoge aus Autos über der beinahe leeren Rasenfläche der Grossen Allmend in Bern. Wenn wir uns nicht wehren, so die implizite Botschaft der Fotomontage, wird die idyllische Wiese endgültig zerstört. Der Verein Spurwechsel will nun den Widerstand organisieren und hat für Freitagabend zu einem Informationsanlass eingeladen. Der Verein ist aus der Mobilitätskonferenz entstanden, einem verkehrspolitischen Zusammenschluss rot-grüner Parteien und Organisationen sowie der GLP.