«Werner Salzmann ist für Grünliberale nicht wählbar»

Die GLP liegt nach den vergangenen Nationalratswahlen bei 9,7 Prozent und ist damit zur viertstärksten Partei aufgestiegen. Es ist also von Bedeutung, welche Kandidatinnen oder Kandidaten sie im zweiten Wahlgang der Ständeratswahlen zur Wahl empfiehlt. Die Entscheidung fällt am Dienstagabend. Dies wird zeigen, wie sich die Mittepartei in Zukunft positioniert.