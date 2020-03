Wer wohnte damals am Bärenplatz 27?

Woher stammt jemand, wer sind seine Vorfahren? Stammbäume liefern Antworten auf solche Herkunftsfragen. Ein ebensolcher ist nun bei Voruntersuchungen am Bärenplatz 27 in Bern zum Vorschein gekommen. Die Liegenschaft, in der früher im Erdgeschoss die Gfellers ihr Restaurant Chez Edy führten, soll renoviert werden.