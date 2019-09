Wer mit Öl heizen will, soll extra zahlen

Der Grosse Rat nahm am Dienstag einen entsprechenden BDP-Vorstoss an. Einen Teil der Motion, die nach dem knappen Volks-Nein zum kantonalen Energiegesetz eingereicht worden war, hat die Regierung inzwischen bereits erfüllt. So gab die Regierung im Juli bekannt, als Sofortmassnahme zum Klimaschutz den Ersatz von Ölheizungen mit mindestens 10'000 Franken zu fördern. Damit verdoppelte sie die heutigen Beiträge.