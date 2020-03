Wer hat denn all die Kichererbsen gekauft?

In der Filiale scheinen sich tatsächlich mehr Kundinnen und Kunden aufzuhalten als sonst um diese Zeit an einem Samstag. Vielleicht täuscht es. Und doch meint eine Frau, die sich ein paar Orangen in ein Säcklein füllt: «Die spinnen doch alle.»

Der Blick in die Einkaufswagen

Ein bisschen übertrieben ist diese Aussage schon. Was aber auffällt: Die besondere Lage ist ein Thema. Da und dort sprechen die Kundinnen und Kunden miteinander oder mit dem Personal über das, was dieser Tage gerade passiert. Metakommunikation über die Coronakrise und das Hamstern, könnte man das nennen.

Ein älterer Mann, der ziemlich gelassen wirkt, erkundigt sich bei einer Verkäuferin, wie das mit dem Nachschub funktioniere. «Kein Problem», sagt diese, aber es brauche halt alles seine Zeit.

Ein Blick in die Einkaufswagen der anderen Kundinnen und Kunden zeigt, dass da und dort vielleicht schon das eine oder andere hineingelegt wurde, das an einem gewöhnlichen Tag im Regal geblieben wäre. Und der eigene Einkaufswagen? Zugegeben: Mit dem Mineralwasser hätte man noch zuwarten können. Und Olivenöl hätte es zuhause wohl noch gehabt.

Sonderschichten eingeführt

Einkaufen fällt nicht unter das Veranstaltungsverbot des Bundesrates. Deshalb dürfen sich in Einkaufsläden auch mehr als 100 Personen aufhalten. Eine Anfrage beim Mediendienst der Migros bestätigt den Eindruck vor Ort. «Wir stellen zurzeit in der ganzen Schweiz eine deutlich erhöhte Nachfrage nach Gütern des täglichen Bedarfs fest», schreibt der Mediensprecher.

Zuoberst auf dem Einkaufszettel stünden: Körperhygiene, Beilagen, Konserven, Mehl, Zucker. Es komme zwischenzeitlich zu leeren Regalen. «Von einem Engpass an Lebensmitteln kann aber keine Rede sein, für Nachschub ist auf jeden Fall gesorgt», steht in der Antwort. Um den Versorgungsauftrag sicherstellen zu können, werde in den Verteilzentren in Sonderschichten gearbeitet. Zudem seien die Kapazitäten auf der Strasse und auf der Schiene bereits in den vergangenen Wochen erhöht worden.

Cooler junger Mann

Bei der Kasse legt ein junger Mann eine Packung Popcorn oder etwas Ähnliches aufs Band. Sonst nichts. Auf die nicht ganz ernst gemeinte Frage eines anderen Kunden, ob das ein Hamsterkauf sei, sagt er lachend: «Ich würde das nie machen.»