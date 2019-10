«Wenn schon, gehe ich ein Risiko ein»

Regula Rytz, Rot-Grün signalisiert im bürgerlich geprägten Kanton Bern Anspruch auf beide Ständeratssitze. Ist das nicht etwas übermütig?

Wir sind weit davon entfernt, übermütig zu werden. Das Ticket von Hans Stöckli und mir ist ein Angebot an die Bevölkerung. Wir haben mit ihm einen absolut unbestrittenen Ständerat mit grossem Leistungsausweis in unserem Team, und ich stehe für den Umbruch des vergangenen Wahlsonntags. Die politische Landschaft der Schweiz wurde stark verändert, wir können das nicht ignorieren. Zudem treten die Bürgerlichen auch mit zwei Kandidierenden an – wir sind also gleichauf.