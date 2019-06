Wenn die Aare plötzlich kalt wird

Stefan Scherrer von Meteonews vermutet, dass einerseits die etwas weniger heissen Temperaturen und andererseits das Schmelzwasser aus dem Gebirge für den Temperatursturz der Aare verantwortlich waren. Durch die aktuelle Hitzewelle sei der Schnee in den Bergen sehr schnell geschmolzen, wodurch kühles Wasser in die Täler gelangt. Dadurch führen die Bäche und Flüsse in der Schweiz momentan viel Wasser, und die Pegel der Seen steigen an. Für kleine und mittelgrosse Flüsse im Wallis sowie den Bodensee hat der Bund deshalb Hochwasserwarnungen ausgegeben. Um den Anstieg der Pegel einzudämmen, wurde möglicherweise aus dem Thuner- und Brienzersee etwas mehr Wasser in die Aare abgelassen, was wiederum kühleres Tiefenwasser nachgezogen hat, so Scherrer.

Vom kühleren Tiefenwasser geht auch Daniel Gerstgrasser von Meteoschweiz aus. Demnach seien die Winde über dem Thunersee für den Temperaturabfall der Aare verantwortlich. Der Talwind bläst dabei tagsüber das warme Oberflächenwasser des Thunersees nach Südosten weg, deshalb steigt kälteres Wasser aus tieferen Schichten empor. Dadurch floss am Abfluss der Aare kälteres Wasser aus tieferen Schichten Richtung Bern.

Zum Vergrössern der Grafik hier klicken.

Zudem ist es gemäss Meteonews der zweitheisseste Juni seit Messebeginn. Das Temperaturmittel der Messstation in Bern war rund 19 Grad. Unschlagbar ist allerdings immer noch der Jahrhundertsommer 2003, als die Temperaturen noch höher kletterten und der Durschnittswert über 21 Grad betrug. Grund für den momentanen Temperaturüberschuss im Juni war vor allem die markante Hitzewelle der letzten Juniwoche, in der einige Messstationen neue Rekorde aufstellten.

Nach dem Hitzesommer 2003 folgten in den letzten Jahren immer wieder länger anhaltende Hitzeperioden. Auch dieses Jahr wurde die Schweiz von einer Hitzewelle nicht verschont. Zeigen die kürzeren Abstände zwischen den Extremtemperaturen den Klimawandel? Eine Hitzewelle allein zeige dies nicht, sagt Scherrer. Hitzeperioden habe es auch früher schon gegeben. Doch die Häufung von Hitzeperioden in immer kürzeren Abständen und das wiederholte Brechen der Rekorde deute ganz klar auf einen Wandel hin.

Für Aareschwimmer, die es nicht zu kalt mögen, herrscht momentan wieder Entwarnung: Die Berner App «Aare Guru» vermeldet wieder eine Wassertemperatur von über 20 Grad an.