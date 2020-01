Wenn Aussetzen die letzte Option ist

Es lag in einer Kartonschachtel: Am Wochenende hat ein Passant in Därstetten ein neugeborenes Mädchen bei einer Abfallsammelstelle gefunden. Das Kind ist nach wie vor im Spital, sein Zustand hat sich aber nicht weiter verschlechtert.

Es ist nicht das erste derartige Ereignis im Kanton Bern in jüngerer Vergangenheit: Bereits 2005 wurde ein Neugeborenes in einem Einkaufswagen im Coop in Steffisburg gefunden. Auch 2012 und 2013 wurden auf einer Abfalldeponie in Steinigand in Wimmis und in einer Coop-Filiale im Einkaufszentrum Strättligen zwei Säuglinge gefunden, einer davon leblos. Die Fälle werfen die Frage auf, wie es dazu kommen kann, dass Mütter das Aussetzen ihres Kindes als letzte Option sehen.