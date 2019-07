Weniger Geld für Berner Bauern

Taucht der Veterinärdienst auf dem Hof auf, verlieren Bauern manchmal die Nerven. So geschehen im April des letzten Jahres im Emmental. Der Bauer musste von den Polizisten, die zum Schutz der Kontrolleure anwesend waren, in Handschellen gelegt werden. «Der Beschuldigte behinderte die Mitarbeiter des Veterinärdienstes, die Kontrolle durchzuführen, indem er trotz Aufforderung den Stall nicht verliess und sich zunehmend aggressiv verhielt.» So steht es im Strafbefehl des Staatsanwalts.