Wenig Platz für obdachlose Frauen

In der Stadt Bern gibt es deutlich weniger Plätze für Frauen als für Männer in den Notschlafstellen. Insgesamt 17 Betten finden weibliche Obdachlose in der Notschlafstelle Sleeper und dem Passantenheim der Heilsarmee – Männern stehen dort 51 Schlafgelegenheiten zur Verfügung. Nun fordern Stadträtinnen in einem Vorstoss, dass eine neue Notschlafstelle explizit nur für Frauen geschaffen wird.