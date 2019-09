Trumps Wirtschaftskrieg führt bis ins Murifeld

Bleibt der Weltpostverein dem Berner Murifeld erhalten? Oder steht die Organisation vor dem Aus? Ein dreitägiger Sonder­kongress sucht in diesen Tagen in Genf nach einer Antwort auf diese Fragen. Es geht um Geld: Die US-Regierung sieht sich im globalen Postwettbewerb gegenüber China benachteiligt und hat – ganz in der Tradition des Wirtschaftskrieges von Präsident Donald Trump – eine entsprechende Drohkulisse aufgebaut. Er­halten die Vereinigten Staaten keine Zugeständnisse, wollen sie per 17. Oktober aus dem Weltpostverein austreten.