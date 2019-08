Wein mit amerikanischen Wurzeln

Wer an einem lauschigen Tag durch die Weindörfer am Bielersee schlendert, vorbei an den von Reben bewachsenen Fassaden, den versteckten Brunnen, den stattlichen Winzerhäusern mit ihrem frankophonen Charme, wer hoch oben am Rebberg steht und den Blick über den See, die St. Petersinsel und an klaren Tagen bis zur Alpenkette gleiten lässt, muss unumwunden zugeben: Das ist eines der schönsten Weinbaugebiete der Schweiz.