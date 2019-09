«Weil wir alles selber machen, wissen wir genau, was drin ist»

Mit Slow Food hatte Bernhard Hüsser früher nicht viel am Hut. Zumindest nicht mit der Organisation. Mit der Einstellung, auf Saisonalität, Regionalität und natürliche Produkte zu achten, verband ihn allerdings viel. «Ich fand, ich mache das ja schon längst.» Als er 1998 mit seiner Frau Sue das Moléson an der Aarbergergasse in Bern übernahm, war für ihn klar: «Wir produzieren alles selber.» Darum wisse er genau, was drin sei. Statt Bouillonpaste aus dem Becher werden Knochen ausgekocht. Daraus gewinnt er Fonds für Saucen. Merken das die Gäste? «Wer selber kocht, merkt den Unterschied», sagt Hüsser. Es irritiere ihn sehr, wenn er in einem Dokumentarfilm sehe, dass in industriell hergestellten Broten bis zu 300 Zusatzstoffe seien, die nicht deklariert werden müssten. Deshalb bezieht er das Brot vom Bäcker seines Vertrauens.