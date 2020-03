Weibliche Stadtangestellte bekommen am Frauentag nicht frei

Der Berner Gemeinderat gibt den Frauen der Verwaltung am Internationalen Frauentag nicht frei. Das geht aus seiner Antwort auf einen bereits 2018 überwiesenen Vorstoss hervor. In der Motion hatte Tamara Funiciello (Juso) gefordert, dass die städtischen Gärtnerinnen, Steuerverwalterinnen, Sachbearbeiterinnen oder Architektinnen symbolisch am Tag der Frau nicht arbeiten müssen, solange es statistische Lohnunterschiede zwischen Frau und Mann in der Verwaltung gebe.