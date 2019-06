Wegen Hitze – im Raum Bern fallen zahlreiche Züge aus

Als Grund für den Unterbruch geben die SBB einen Gleisschaden an. Offenbar ist die Hitze dafür verantwortlich. Bei Hitze dehnen sich die Gleise aus, bei Extremsituationen kann es zu einer sogenannten «Gleisverwerfung» kommen, wie Jürg Grob, Leiter der SBB-Medienstelle auf Anfrage mitteilt. «Reparaturarbeiten sind bereits für heute Nacht geplant», sagt Grob weiter. Wann genau die Reparatur abgeschlossen sind, kann Grob noch nicht sagen.

Zusätzlich sind aufgrund einer Stellwerkstörung im Raum Hindelbank die Strecken Bern-Burgdorf und die Bahn-2000-Strecke Bern-Olten derzeit nicht befahrbar.

Am Bahnhof Bern ist die Situation derzeit unübersichtlich. Zahlreiche Reisende und Pendler müssen nun auf Alternativen ausweichen, wie ein Reporter vor Ort berichtet. Reisende von Bern in Richtung Osten werden über Biel umgeleitet, in Richtung Luzern über Langnau und das Entlebuch. In den Bahnhöfen stehen Kundenlenker für Auskünfte im Einsatz. Reisende werden gebeten, den Fahrplan auf SBB Mobile oder SBB.ch zu konsultieren.

Bild: zvg