Wegen Corona: Homeoffice statt Fabrikarbeit

Im beschaulichen Liebefeld in Köniz befindet sich der Europasitz des chinesischen Megakonzerns Huawei. Zusammen mit den Niederlassungen in Zürich und Lausanne beschäftigt der Technologiekonzern in der Schweiz rund 300 Angestellte. Für die Huawei-Mitarbeitenden im Liebefeld ist der Büroalltag seit Ausbruch des Virus komplizierter geworden.