Weg von Bundesbern, ab in die Agglo

2023 sollen Mitarbeitende des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA) neu nach Zollikofen pendeln. Der Nationalrat hat am Dienstag grünes Licht für ein neues Verwaltungsgebäude des Bundes auf dem Areal Meielen gegeben. Im Rahmen der Immobilienbotschaft des Finanzdepartements wurde ein Kredit von 114,2 Millionen Franken für den Neubau bewilligt, der an die Eisenbahnlinien angrenzt. Das Geschäft geht nun in den Ständerat.