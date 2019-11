Wasser füllt Keller an der Effingerstrasse

Betroffen waren das erste bis vierte Untergeschoss der Liegenschaft an der Effingerstrasse 20, wie die Berufsfeuerwehr Bern am Mittwoch mitteilte. Es geht um Lager- und Aufenthaltsräume in diesem Gebäude, in dem sich Büros und ein Restaurant befinden. Schadensursache und Schadenhöhe sind noch nicht bekannt.