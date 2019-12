Was von Mühleberg weiter strahlt

Diesen Freitag um 12.30 Uhr wird Mühleberg als erstes Atomkraftwerk der Schweiz abgeschaltet. Doch damit ist seine Geschichte nicht zu Ende. Es beginnt das neue Kapitel des Rückbaus und danach die sehr lange Geschichte der Lagerung des Atomabfalls.

Bereits der AKW-Abriss wird bis 2034 dauern, also 15 Jahre – dreimal so lange wie einst der Bau des Werks. Denn anders als der Bau muss der Rückbau um die Strahlung herum organisiert werden. Und zwar so, dass sowohl die radioaktive Belastung für das Personal wie auch die Menge des Atomabfalls möglichst klein gehalten wird.