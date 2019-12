Was sich bei den Berner Buslinien ändert

Wenn am 15. Dezember der neue Bernmobil-Fahrplan in Kraft tritt, werden viele Berner Buspassagiere alte Gewohnheiten aufgeben müssen, vor allem die Benützer der Linien 12 und 20. Beide verkehren zwar ab übernächstem Sonntag noch, aber mit einer neuen Linienführung. Die Linie 20 (Wankdorf) wendet dann nicht mehr beim Bahnhof, sondern fährt weiter in die Länggasse.