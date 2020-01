«Was luegsch?»: Neuer Stadtrundgang in Bern zum Thema Gewalt

«Was luegsch?»: So heisst ein neuer Stadtrundgang, den der Verein StattLand ab Mitte Mai in Bern anbieten wird. Der Rundgang vermittelt den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, wie man sich und andere vor Gewalt im öffentlichen Raum schützen kann.

Der Rundgang wird von StattLand zusammen mit der Stiftung gegen Gewalt an Frauen und Kindern und der Kantonspolizei Bern konzipiert und durchgeführt. Das teilte die Stiftung am Dienstag mit.

Schon klar ist, dass während des Rundgangs durch ein Quartier Konfliktsituationen thematisiert und couragiertes Handeln getestet werden. Es wird auch darum gehen, Strategien gegen Gewalt zu entwickeln.

Die Stiftung gegen Gewalt an Frauen und Kindern feiert in diesem Jahr den 40. Jahrestag ihrer Gründung. Sie tut das ausser mit der Beteiligung am Stadtrundgang mit einer Ausstellung im Polit-Forum Käfigturm Bern, mit einer Jubiläumspublikation und einem Stiftungsanlass.