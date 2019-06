Was gehört in den Rucksack?

Vor Wochenfrist erschien der «Bund» mit einer redaktionellen Beilage zum Sommer. Leser L. aus Köniz richtete sein Augenmerk auf den Faszikel «unterwegs», wo es schwergewichtig um Campingferien ging, und runzelte die Stirn. Dort beantworte, schreibt L., ein Experte, was «auf jeden Fall in den Rucksack gehört»: Die Liste umfasst neben «persönlichen Dingen» und dem Zelt nicht weniger als 23 weitere Einträge: «1 Campingtisch, 1 Campingstuhl, 1 Hammer, 1 Laterne, Gaskocher, Pfannen und vieles anderes mehr».

Für Leser L. stellen sich hier grundsätzliche Fragen zur Grösse handelsüblicher Rucksäcke und der Tragfähigkeit menschlicher Wirbelsäulen. «Als an sich erfahrener Wanderer bin ich allein schon beim Versuch gescheitert, unseren Campingtisch in den Rucksack zu stopfen.» Unser Leser fragt sich, ob der Beitrag als Scherzartikel gemeint war. Das ist ganz klar nicht der Fall. Wie bei den meisten Zeitungen beschränken sich Ulk und Jux auch beim «Bund» auf ein sehr kleines Zeitfenster (1. April).

«Können Sie Ihren Experten um nachträgliche Pack-Tipps bitten?», fragt unser Leser, denn immerhin verspreche der so gefüllte Rucksack «gemäss meinem Leibblatt ein unvergessliches Erlebnis». Der Mensch strebt seit jeher nicht nur nach Nahrung und Fortpflanzung, sondern auch nach unvergesslichen Erlebnissen. Es wäre darum niederträchtig, versuchten wir nicht alles in unserer Macht Stehende, um unserem treuen Leser ein solches Erlebnis zu ermöglichen. Wir haben darum beim Outdoor-Spezialisten um Nachhilfe gebeten.

Dieser reagierte pikiert und meinte, er sei offensichtlich falsch verstanden worden. Zwar heisse es in der Beilage, «was auf jeden Fall in den Rucksack gehört». Er habe aber nicht in jedem Fall «in» gemeint. Man dürfe einzelne Gegenstände wie etwa die Tischplatte, den Stuhl oder die Pfannen auch am Rucksack anbinden. Zudem habe er eine umfassende Packliste entworfen, das bedeute aber nicht, dass alle erwähnten Gegenstände auch mitgenommen werden müssten, man könne eine Auswahl treffen. Falls es Herrn L. dabei wohler sei, könne dieser als «erfahrener Wanderer» auch nur ein Tuttifrutti und eine Pelerine einpacken und sich im Wald aus Moos, Flechten und Ästen einen Unterstand basteln. Auch das garantiere das gewünschte «unvergessliche Erlebnis.»

Die Ask-Force ist auch für unerwünschte unvergessliche Erlebnisse zuständig, und sei es nur ein Ameisenhügel beim Camping-Essplatz: askforce@derbund.ch (Der Bund)