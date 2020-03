Was der minimale Bankbetrieb für die Kunden bedeutet

Banken bleiben gleich wie Lebensmittelläden, Tankstellen und Apotheken auch in der Corona-Krise offen. Ihre Dienstleistungen sind zentral dafür, dass die Wirtschaft nicht komplett kollabiert. Aber auch sie haben in den Krisenmodus gewechselt.

Bereits am Montag hat die Bank AEK 1826 verkündet, zum Schutz der Kunden und Angestellten schliesse sie 9 von 14 Filialen – unter anderem jene beim Zytglogge in Bern.

Raiffeisen schliesst Filiale in Bümpliz

Die Raiffeisen Bern setzt ab Mittwoch auf «minimalen Bankbetrieb». Das heisst, die Filialen in Bümpliz und in Muri schliessen vorübergehend. Offen bleibt jene am Waisenhausplatz. Das Personal sei in zwei Teams aufgeteilt worden, erklärt Bankchef Daniel Schmid. Eines arbeitet jeweils im Homeoffice, das andere in der Filiale in Bern. Die Teams rotieren, werden aber nicht durchmischt.