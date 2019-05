Was das Stadtberner Klimapaket taugt

Im Jahr 2035 sollen die Stadtberner pro Kopf und Jahr im Durchschnitt nur noch eine Tonne des Treibhausgases CO 2 ausstossen. So lautet die Zielvorgabe im am Montag präsentierten Klimapaket des Berner Gemeinderates. Zum Vergleich: Heute sind es noch fünf Tonnen CO 2 . In den letzten zehn Jahren ist der durchschnittliche CO 2 um eine Tonne gesunken.