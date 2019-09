Warum ohne AKW Mühleberg der Strom nicht ausgeht

Warum importiert die Schweiz dennoch Strom?

Die Schweiz ist keine Strominsel, sondern das genaue Gegenteil: eine Stromdrehscheibe für Europa. Sie importiert und exportiert riesige Strommengen. Der Umsatz entspricht der Hälfte des Inlandbedarfs (siehe Grafik unten). Vereinfacht gesagt exportiert die Schweiz im Sommer und importiert im Winter. Weil Mühleberg wegfällt, wird der Weg des Importstroms durch die Schweiz umgeleitet: Die Hochspannungsleitung Mühleberg-Bassecourt wird auf höhere Spannung aufgerüstet. Und in Mühleberg ist ein Transformator im Bau, um Importstrom wieder auf die tiefere Spannung im Versorgungsnetz des Grossraums Bern umzuwandeln. Wie viel Strom importiert werde, wisse man nicht, teilt die Netzbetreiberin Swissgrid auf Anfrage mit. Dies hänge von «Nachfrage, Marktpreisen oder Netzstabilität» ab. Dies dürfte aber nichts daran ändern, dass die Schweiz wegen der Abschaltung von Mühleberg netto kaum mehr Strom wird importieren müssen.

Ist die Energiewende auf gutem Weg?

Nicht gut genug. Mittelfristig harzt die Energiewende. So kommt der Ausbau der Windkraft kaum voran, und das Potenzial der Wasserkraft bis 2050 hat der Bund eben erst nach unten korrigiert. Die Verlierer der Volksabstimmung über den Atomausstieg sehen sich dadurch nachträglich bestätigt. «Es wird endlich klar, dass die Energiestrategie eine Importstrategie ist», kommentierte etwa FDP-Nationalrat Christian Wasserfallen. Weil der Ausbau der grünen Stromproduktion in der Schweiz nur gemächlich vorankommt, investieren Schweizer Stromkonzerne, darunter die BKW, reihenweise in Windparks im Ausland. Die Baselbieter Firma Aventron baut in Spanien ein riesiges Solarkraftwerk ohne jegliche Fördergelder (in der weniger besonnten Schweiz jedoch bleibt Solarstrom auf Förderung angewiesen).

Wie kann man die Wende vorantreiben?

Einer, der auch in der Schweiz mit der grossen Kelle anrichten will, ist Roger Nordmann, Fraktionschef der SP und Präsident der Lobbyorganisation Swissolar. In seinem eben publizierten Buch «Sonne für den Klimaschutz» wirbt er für einen Mega-Ausbau der Solarenergie, der sehr weit über den Ersatz aller Schweizer AKW hinausgeht. Konkret geht es Nordmann nicht nur um die gut 20 Terrawattstunden (TWh) Strom aus den vier AKW, die nach der Abschaltung von Mühleberg verbleiben. Er will bis 2050 auch die Gebäudeheizungen und den Verkehr weitestgehend durch elektrische Wärmepumpen und Elektro-Fahrzeuge ersetzen – für den Klimaschutz. Dafür brauchte es zusätzlich 6 respektive 17 TWh Strom (siehe Grafik).

Und woher soll so viel Strom kommen?

Um diesen Bedarf zu decken, schlägt Nordmann vor, bis 2050 die riesige Menge von 40 bis 45 TWh Solarstrom zu produzieren. Das ist gut zwanzig Mal mehr als heute. Der Solarplan von Nordmann ist kühn. Umso interessanter ist die offene Reaktion der BKW darauf. Nordmann hat sein Szenario am Hauptsitz der BKW präsentiert – und offenbar einen guten Eindruck hinterlassen. «Es ist ein konstruktiver Vorschlag mit sehr interessanten Elementen», sagte BKW-Chefin Suzanne Thoma im «Bund»-Interview. Thoma nahm ihn so ernst, dass sie intern den Auftrag gab, «durchzurechnen, was dies kosten würde» (der «Bund» berichtete). Das Potenzial für Solarstrom ist riesig. Es gibt mehr als genug gut geeignete Dächer und Fassaden in der Schweiz. Die Kosten sind drastisch gefallen und sinken weiter, Opposition gegen Solarpanels gibt es kaum.

Ist so viel Solarstrom überhaupt sinnvoll?

Es gibt einen Haken: Solarstrom fällt teilweise dann an, wenn er nicht gebraucht wird. Im Winterhalbjahr, wenn der Verbrauch hoch ist, liefern die Solarkraftwerke nur etwa ein Drittel ihrer Produktion. Bei einem massiven Ausbau wird das ein grosses Problem. Nordmanns Buch dreht sich um die Frage, wie der Solarstrom besser eingepasst werden kann: So kann man die Panels von Ost nach West statt nach Süden ausrichten. Oder an die Fassade statt aufs Dach montieren, dann ist die Produktion ausgeglichener. Eine Testanlage in Davos zeigt zudem, dass in den Bergen im Winter sogar mehr Solarstrom produziert werden kann als im Sommer. Doch das reicht nicht. Nordmann schlägt eine im wörtlichen Sinn einschneidende Massnahme vor: Wenn zu viel Solarstrom auf den Markt drängt, sollen die Anlagen vom Netz abgekoppelt werden. Peak Shaving wird das genannt, auf Deutsch: Die Spitzenproduktion wird abrasiert. Das Stromnetz würde so entlastet – aber auch die Produktion würde je nach Ausmass des Abrasierens um bis zu 20 Prozent gekappt.