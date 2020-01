Warum heisst es Erdowan und nicht Erdogan?

Herr Z. und Herr W., was sollen wir zu Ihren Feststellungen sagen? Auch uns ist das gestelzte Bühnendeutsch am Radio schon aufgefallen, ebenso die Tatsache, dass Namen unterschiedlich ausgesprochen werden. Nehmen wir den ehemaligen polnischen Präsidenten und Friedensnobelpreisträger Lech Walesa. Wenn wir uns nicht täuschen, war auch dieser Name von einem Wandel ergriffen worden: Irgendwann war nicht mehr von Walesa die Rede, sondern von Wauensa.

Unser Problem. Als Bernerinnen und Berner wissen wir einigermassen zuverlässig, wie der Name der südlichsten Gemeinde der Schweiz auszusprechen ist. Aber Namen aus fernen Ländern? Bei denen noch Akzentzeichen über den Buchstaben stehen?

Im Internet kann man türkische Stimmen aufrufen, die «Recep Tayyip Erdo?gan» aussprechen. Was man hört, ist jedoch weit entfernt von «Erdogan». Es klingt eher nach Eoa – mit einem Hauch von W. Aber eben doch: ein W.

Doch wie kommt es, dass der Buchstabe G auch in deutscher Sprache vom W verdrängt wird? Wir vermuten, der Grund liegt darin, dass bei Radio und Fernsehen Leute arbeiten, die nicht anders gelagert sind (ticken) als Leute, die nicht bei Radio und Fernsehen arbeiten – also normale Leute wie Sie, Herr Z. und Herr W.

Und normale Leute neigen nun einmal dazu, Dinge, die sie besser zu wissen glauben, nicht für sich zu behalten. Das können Sie mit einem kleinen Experiment leicht überprüfen. Geben Sie in einer Kaffeepause zum Beispiel diesen Satz zum Besten: «Ihr glaubt nicht, wen ich kürzlich auf dem Markt von Tschiasso gesehen habe: Rewula Rytz!»

