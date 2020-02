Warum eine Menschenhändlerin plötzlich ihr Urteil akzeptierte

Gestern nun tagte das bernische Obergericht. Staatsanwältin Annatina Schultz hatte das Verfahren weitergezogen. Sie verlangte eine höhere Strafe von zwölf Jahren und wollte auch die Freisprüche des Bieler Gerichts in einigen wenigen Fällen kippen. Ebenfalls ans Obergericht gelangte «Mams» Pflichtverteidiger Philipp Kunz. Er peilte eine tiefere Strafe für seine Mandantin an.

Strippenzieherin sass in Bangkok

Da sass die grosse Strippenzieherin aus Thailand, die im Oktober 2014 am Flughafen Zürich verhaftet worden war, mit nagelneuer Rolex, anderen Luxusartikeln und viel Bargeld auf sich. Die Frau hatte auf dieser Reise in der halben Schweiz Rotlichtbetriebe abgeklappert, in denen die von ihr entsandten Frauen arbeiteten. Nun vor Obergericht wirkte sie klein, seriös, fast zerbrechlich, eine Person ohne «Milieu»-Ausstrahlung. Die aus einer Mittelstandsfamilie stammende Frau hatte nie als Prostituierte gearbeitet. Gegenüber dem Prozess im Vorjahr erschien sie etwas älter und auch defensiver.

Die Frau, die längst den vorzeitigen Vollzug in der Strafanstalt Hindelbank angetreten hat, benimmt sich dort laut Gefängnisleitung korrekt, ordnet sich ein, arbeitet zuverlässig und speditiv, kocht und backt in der Freizeit für Mitgefangene. Die Frau sagte vor Gericht aus, sie habe erst mit mehrjähriger Verspätung vom Tod ihres Vaters erfahren, was sie sehr bewegt habe. Offenbar hatten sich die Verwandten nicht getraut, ihr die traurige Nachricht mitzuteilen. Seine Seele irre umher, sagte «Mam», und er werde erst Ruhe finden, wenn es ihr vergönnt sei, das buddhistische Ritual für ihn durchzuführen. Ihre Ausführungen wurden von einer Schweizerin vom Thai ins Deutsche übersetzt, was eher unüblich ist, denn sehr oft sind die Übersetzer am Gericht ausländische Muttersprachler.

Visa dank Fake-Dokumenten

Die Staatsanwältin, der sogar ihr Gegenspieler Kunz «geballte Sachkenntnis» bei diesem Thema attestierte, skizzierte das komplexe System von «Mam»: Einträge im Handelsregister, Scheinbuchungen in Hotels, Visa-Anträge, Anweisungen über Live-Chats und dergleichen. Dank Fake-Dokumenten konnten die Frauen überhaupt ein Schengen-Visum ergattern, angeblich für touristische Zwecke. Schultz sagte, das Bieler Gerichts habe bei einigen wenigen Fällen den stringenten Beweis vermisst und daher Freisprüche beschlossen. Doch wenn so viele Fälle erwiesenermassen gleich funktionierten, könne man dies auch bei diesen weniger genau dokumentierten Fällen annehmen. Der Fall sei sehr wichtig, da hier nicht eine Abnehmerin von «importierten» Frauen vor Gericht stehe, sondern eine Strippenzieherin aus dem Entsendeland.

Genau diese Betrachtungsweise hielt der Verteidiger für falsch. Schuld müsse man in jedem Fall genau nachweisen. In den erwähnten Fällen sei dies eben gerade nicht genügend klar nachweisbar gewesen. Darum seien die Freisprüche berechtigt, ja zwingend gewesen. Kunz setzte das Gericht über einen kürzlich erfolgten Sinneswandel bei seiner Mandantin in Kenntnis: Sie akzeptiere nun das Bieler Urteil, bitte aber um eine kürzere Haftstrafe. Er halte statt der zehneinhalb Jahre im ersten Urteil eine Strafe von achteinhalb Jahren für angemessen. «Das ist nicht auf dem Mist der Verteidigung gewachsen», sagte Kunz, seine Mandantin wolle einfach, dass die Sache endlich vorbei sei. Nach einer vorzeitigen Entlassung wegen guter Führung wolle sie so bald wie möglich zurück zu ihrer Familie.