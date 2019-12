Warum ein Wassersportbericht im Winter?

Nun, Herr I., Sie haben es sicher selber festgestellt: Seit dem Eingang Ihrer Zuschrift in der ersten Dezemberhälfte ist es zu einer Änderung gekommen. Inzwischen sind die täglichen Wassersportberichte von den täglichen Wintersportberichten abgelöst worden. Nun heisst es nicht mehr «Aare (Thun) 9°, Pegel 547,98 m ü. M.» oder «Gürbe, Belp 5°, Pegel 519,13 m ü. M.», sondern «Grindelwald 10/90 (Schnee im Tal/Berg), 0/27 Anlagen offen» oder «Wengen 5/50, 0/27».

Trotzdem ist Ihre Frage natürlich auch nach diesem Wechsel noch berechtigt. Welche Gattung könnte sich an solchen Angaben orientieren? Nun, Herr I., sagen Sie es uns. Sie sind derjenige, der nur aus dem Fenster zu schauen braucht, um ein Gewässer im Blickfeld zu haben. Wen können Sie erkennen? Mitglieder der Gattung der Besegelten, die mit der Wetterseite des «Bund» in der Hand ans Ufer rennen, um dort auf ihre Segelschiffe zu hüpfen oder sich mit Surfbrett und Drachen in die Fluten zu stürzen? Oder erspähen Sie Horden von Winterschwimmern, die nach dem Bade im sechsgrädigen Wasser die Füsse mit Zeitungspapier trocknen? Nein? Dann richtet sich der Wassersportbericht wohl auch nicht an sie.

Bleibt nur noch eine Gattung: die Freunde der gepflegten Statistik. Also jene, die die Wassersportangaben fein säuberlich ausschneiden und in einem Ordner ablegen. Tag für Tag, Jahr für Jahr. Sie werden in 30 Jahren belegen können, dass die Wassertemperaturen der bernischen Gewässer Anfang Dezember 2019 tatsächlich unter 15° Celsius lagen und die Skisaison vor Weihnachten begann. In 55 Jahren weisen sie dann darauf hin, dass 2019 in den Bergen sogar noch Schnee lag. Und in einem Ordner wird neben dem Papierschnipsel mit den Temperaturen eine Notiz zu finden sein: «Dezember 2019; am Murtensee 17 Exemplare Winterschwimmer gesichtet.» Diese Gattung wird 2075 wohl gänzlich ausgestorben sein.

