Warum die Stadtberner SP an Macht verliert

Es war nicht nur ein schwieriger Moment für Ursula Wyss. Es war eine Wegmarke in der Geschichte der SP der Stadt Bern. Im Berner Rathaus blieb es an jenem Sonntagabend im Januar 2017 einen Moment lang still, nachdem der Stadtschreiber das Wahlresultat bekanntgegeben hatte. Das Stadtpräsidium war für die SP verloren. Jener Schlüsselposten, den die Partei seit 1958 mit einem Unterbruch von 13 Jahren immer besetzt hatte. Ursula Wyss als erste Frau im hohen Amt – im Drehbuch der linken Traditionspartei war das die logische Fortsetzung ihrer Erfolgsgeschichte. Die Kränkung war gross, als es anders kam.