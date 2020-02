Warum die Operation Mitholz vorbildlich ist

Geplant ist eine ausgeklügelte Kaskade von mindestens zwanzig Jahren Dauer, gestützt auf Expertentipps aus dem Ausland: technische Vorabklärungen und kurzfristige Schutzmassnahmen, Eingriffe am Fels gegen möglichen Trümmerfall, Überdachung für Bahn und Autos, Verlegung der Nationalstrasse und – während der heiklen Phase der Munitionsentsorgung – die grösste Evakuierung in der jüngeren Geschichte der Schweiz. So soll die Räumung gelingen, ohne dass jemand zu Schaden und der Nord-Süd-Verkehr auf Schiene und Strasse zum Erliegen kommt.

Die Operation Mitholz beeindruckt: Die Schweiz nimmt Verantwortung wahr für Dinge, die in der Vergangenheit schiefgelaufen respektive falsch beurteilt worden sind. Lange galt dieim Fels schlummernde Gefahr für vernachlässigbar; nachdem neue Abklärungen ein höheres Risiko und grösseres Schadenpotenzial ergeben hatten, packten die Behörden das Problem zielstrebig und seriös an.

In Mitholz macht die Schweiz das, worin sie gut ist: Sie ergänzt eigenes Wissen mit dem Know-how ausländischer Fachleute, spielt mit offenen Karten gegenüber der Bevölkerung, schafft Vertrauen durch berechenbare Planung und zeigt gleichzeitig Offenheit – weil klar ist, dass bei der Operation noch vieles anders herauskommen wird, als man heute annimmt. Anders gesagt: In der Not, welche die explosive Altlast im Kandertal geschaffen hat, zeigen die Schweizer Verantwortungsträger erfreuliche Stärken.