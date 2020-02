Warum Bindella an bester Lage so wenig Miete bezahlt

Hinzu kommt zwar ein Stadtanteil am Umsatz von Bindella; umgerechnet ergab dies im Jahr 2018 eine Miete von 207 Franken pro Quadratmeter. Bindella zahlte aber auch so unter dem Strich 63 Franken weniger als die anderen beiden Parteien. Dies geht aus den Mietverträgen hervor, in die der «Bund» aufgrund des Öffentlichkeitsgesetzes Einblick erhalten hatte.

Diese Zahlen sorgen für Irritation: «Die hohen Mieten sind respektlos gegenüber den Kulturschaffenden und eine Geringschätzung der Arbeit, die wir machen», sagt Bernhard Giger, Leiter des Kornhausforums.

Das werte seine Arbeit ab, sagt er und verweist auf einen aus seiner Sicht «leicht absurden» Finanzierungsfluss: Jährlich erhält das Forum zwar 810’000 Franken an öffentlichen Geldern, davon aber muss es gut die Hälfte gleich wieder der Stadt als Mietkosten bezahlen, und zwar netto rund 361’000 Franken.

Giger nervt sich über die Zahlen umso mehr, als andere Berner Kulturinstitutionen wie die Dampfzentrale oder das Stadttheater Kostenmieten haben, also in Liegenschaften ohne Renditevorgaben untergebracht sind. Anteilmässig müssen sie weniger Subventionen für die Miete abgeben.

Die hohen Mieten sind respektlos gegenüber den KulturschaffendenBernhard Giger, Leiter des Kornhausforums

Gut verhandelt

Auch Berner Gastronomen, die am Kornhausplatz oder in der Nähe angesiedelt sind, schätzen Bindellas Miete im Kornhaus als «sehr günstig» ein. Laut einem Gastronomen, der den Namen seiner Lokalität nicht in der Zeitung lesen will, zahlen Restaurants und Bars in der nahen Umgebung dreimal so viel Miete pro Quadratmeter.

Tobias Burkhalter, Präsident von Gastro Stadt Bern und Umgebung, beurteilt die Miete zwar tatsächlich als tief – aber nicht «als skandalös tief». Bindella habe wohl «gut verhandelt», schätzt Burkhalter. Vor allem aber: Bindella habe Millionen in den Ort investiert und damit geholfen, den Platz aufzuwerten. Nicht zuletzt deshalb gelte das Kornhaus heute als attraktiver Ort.